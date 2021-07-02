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نجم النادي الأهلي يغادر مران الفريق بسبب إصابة في القدم

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نجم النادي الأهلي يغادر مران الفريق بسبب إصابة في القدم نجم النادي الأهلي يغادر مران الفريق بسبب إصابة في القدم

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خاض الأهلي اليوم الجمعة مرانه اليوم دون راحة استعدادا لمواجهة سموحة في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ المران بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، تحدث خلالها عن طوي صفحة بيراميدز والتركيز في مواجهة سموحة المقبلة
في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ثم خاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة وحرص الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين من خلال تقسيمة الكرة التي شارك فيها اللاعبون البدلاء والذين لم يشاركوا أمس أمام بيراميدز، وبمشاركة الحارسين مصطفى شوبير وحمزة علاء.

وغادر نجم النادي الأهلي ومنتخب محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي اليوم الجمعة مران المارد الأحمر قبل نهايته بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.

ولم يستكمل وحيد التدريبات بسبب الإصابة حيث تدخل الجهاز الطبي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد فرص مشاركته في مران الغد.

وخاض لاعبو الأهلي، الذين شاركوا مباراة بيراميدز أمس، تدريبات استشفائية، للتخلص من الإجهاد العضلي وفق البرنامج التدريبي الخاص بهم.

ويسعى الأهلي للعودة إلى الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق على بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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