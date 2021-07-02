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قبل حدوث كارثة ..امن القاهرة يضبط اسلحة نارية ومولتوف ..تفاصيل

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قبل حدوث كارثة ..امن القاهرة يضبط اسلحة نارية ومولتوف ..تفاصيل قبل حدوث كارثة ..امن القاهرة يضبط اسلحة نارية ومولتوف ..تفاصيل

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أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية والمولوتوف بمدينة نصر، ونجحت القوات في القبض على 4 أشخاص بتهمة التشاجر وحيازة أسلحة نارية ومولوتوف وترويع المواطنين

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدنية نصر ثالث لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ للقوة نشوب مشاجرة بين صاحب سوبر ماركت، وطرف ثان: 3 أشخاص، وبحوزة الطرف الثانى فرد خرطوش و3 زجاجات مياة غازية معبأة بمادة سريعة الاشتعال.

وأمكن السيطرة على طرفى المشاجرة وضبطهم، وبمواجهتهم اعترف الطرف الثانى بأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين الطرف الأول، قاموا بالوقوف أمام المحل المملوك للطرف الأول وحيازتهم للمضبوطات بقصد التشاجر معه.

المصرى اليوم

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