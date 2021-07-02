أوروبا توصي برفع قيود السفر علي 11 دولة منها 3 دول عربية (تعرف عليها)

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أوصى المجلس الوزاري الأوروبي دوله الأعضاء، برفع قيود السفر عن بعض دول العالم منها 3عربية ( السعودية وقطر والأردن)، في إطار تحديث بروكسل للائحتها الخاصة بقيود السفر المفروضة على مواطني دول العالم على خلفية تفشي الوباء.

وأعلن المجلس أنه سيسمح التحديث الجديد لمواطني 11 دولة منها الـ 3 دول عربية وأرمينيا، أذربيجان، و5 دول أخرين بدخول أراضي دول الاتحاد بأمان، بعد التطور الإيجابي للوضع الوبائي في هذه الدول.

ويستند الأوروبيون في توصيتهم على عدة معايير منها الوضع الوبائي العام، والقدرة على معالجة الأشخاص ونقلهم لدولهم في حال وقوع إصابات أو أي تفشي إضافي للوباء.

وتجاوزت الإصابات في العالم 182 ملايين وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.