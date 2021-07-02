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"البيئة" : فيلم توعوى لتحسين قدرات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات

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"البيئة" : فيلم توعوى لتحسين قدرات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات "البيئة" : فيلم توعوى لتحسين قدرات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات

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قام البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى giz بتنفيذ مواد فيلمية ارشادية تهدف إلى بناء قدرات العاملين بمنظومة المخلفات والتوعية بخطط التشغيل والصيانات الدورية للبنية التحتية للمنظومة ، وتعزيز القدرات وتحسين كفاءة العمل بالمنظومة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنفيذ مثل هذه المواد الفيلمية التوعوية يأتى ضمن تنفيذ خطة عمل الوزارة فى دعم إدارة المخلفات الصلبة البلدية سواء للمدافن الصحية المنفذة بالمحافظات أو القيام بالشق التدريبي للكوادر القائمة على التشغيل ضمن بناء قدرات العاملين بالمنظومة لضمان فاعلية واستدامة إدارتها على أسس علمية ومهنية.

وتتضمن المواد الفيلمية نماذج لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة على المستوى المحلي والدولي إلى جانب نماذج للتخلص النهائي من المخلفات البلدية وقصص نجاح محلية لمواقع المعالجة والتخلص النهائي كالمدفن الصحي بمدينة الحمام محافظة مطروح كما تستعرض الأفلام الدروس المستفادة في أعمال الصيانة وتشغيل المصانع والمدافن الصحية للمخلفات بالإضافة الى تجارب الدول الاخرى في التشغيل والصيانة لمواقع المعالجة للمخلفات البلدية الصلبة.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة يعد أحد اهم مشروعات إدارة المخلفات ويهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة ويعمل على اربع محافظات ( كفرالشيخ ، الغربية ، قنا واسيوط ) ويمول البرنامج من عدة جهات وهى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والإتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO .

المصرى اليوم

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