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«محامين شمال الجيزة» تعلن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية

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«محامين شمال الجيزة» تعلن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية «محامين شمال الجيزة» تعلن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية

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أعلنت نقابة محامين شمال الجيزة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية، للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في درجات الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه، بتخفيض 30 %، من الرسوم الدراسية لأعضاء الجمعية العمومية لمحامين الفرعية، برعاية وإشراف المجلس الفرعي، برئاسة ناصر متولي، نقيب شمال الجيزة.

وأكد هيثم على حسن، وكيل النقابة الفرعية، والمشرف على البرتوكول، أن المعهد تابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهي إحدى منظمات جامعة الدول العربية، ويضم العديد من التخصصات، منها القانون، والعلوم السياسية، والاقتصاد، وإدارة الأعمال، والإعلام، والتربية، واللغة العربية وآدابها.

وطالب «حسن»، المحامين الراغبين في التقديم مع التمتع بنسبة الخصم، الحصول على خطاب من النقابة موجه إلى إدارة المعهد، مؤكدا أن الحصول على الدبلوم في القانون يكون بواقع ثمانية مقررات على فصلين دراسيين، كل فصل دراسي أربع مواد لمدة ١٣ أسبوع، بواقع يومين في الأسبوع، وأن الدرجة التي يمنحها المعهد تعادل من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية العربية.

وأضاف: «الالتحاق بالمعهد والاستفادة من الخصم، متاح لمحامين شمال الجيزة، على وجه الخصوص، ومحامين مصر على وجه العموم، ومعظم المحاضرات والامتحانات أون لاين، مع التأكيد على أن الشهادات معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وأن البرتوكول للمحامين وأسرهم في بعض الدبلومات كما هو موضح بالإعلان».

المصرى اليوم

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