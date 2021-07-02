أخبار عاجلة

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كيف خدع خادمًا والي البصرة؟.. وهكذا انكشفت حيلته الماكرة

Print
كيف خدع خادمًا والي البصرة؟.. وهكذا انكشفت حيلته الماكرة كيف خدع خادمًا والي البصرة؟.. وهكذا انكشفت حيلته الماكرة
يرويها "ديكسون" في كتابه "عرب الصحراء"

كيف خدع خادمًا والي البصرة؟.. وهكذا انكشفت حيلته الماكرة

كان والي البصرة، ويُدعى ناصر باشا السعدون يجلس في مجلسه كعادته يوميًا، فجاءه أحد رجاله المخلصين يطلب منه طلبًا غريبًا، وبقدر ما سُر الوالي بذلك الطلب، بقدر ما انتابته الغرابة، وساورته الشكوك حياله.

تلك إحدى القصص العجيبة والغريبة التي يرويها الضابط العسكري والمؤرخ البريطاني هارولد ديكسون في كتابه الشهير "عرب الصحراء"، والتي رواها له والي البصرة ناصر باشا السعدون شخصيًا، على حد زعمه.

بداية القصة
كان مشعب أحد حرس الوالي المخلصين، وقد تقدمت به السن، فطلب من الباشا متابعة خدمته ولو بالإشراف على إعداد القهوة، وكان الباشا مقيمًا بالقرب من الناصرية على شاطئ الفرات، فسُر الباشا لهذا الطلب، إلا أنه استغرب منه أيضًا، فسأله عن السر وراء ذلك، وإن كان في ضائقة مالية، فأجابه "مشعب" بالنفي، مؤكدًا أنه يريد فقط أن يكون بالقرب من الوالي وفي خدمته ليتلقى لعناته وشتائمه تنفيذًا لوصية والده.

ضحك "السعدون" كثيرًا وتعجب من أمره، وأجاب طلبه ولبى رغبته، قائلاً: "حسنًا، لك ما تريدي يا ولدي، وسألبي رغبتك"، إلا أنه بقي على شكوكه.

ويستكمل "ديكسون" رواية قصته مشيرًا إلى أنه في اليوم الثاني جلس الباشا في مجلسه كما جرت العادة ليرى شؤون ولايته، ويستقبل فيها الناس، ويقضي حوائجهم، ولكن سرعان ما غمز "مشعب" للباشا ليذكره بما وعده أن يقوم به، فناداه الوالي على مسمع ومرأى من الناس، فدنا "مشعب" منه، ووضع رأسه بالقرب منه أذن الباشا، وأخذ "مشعب" بتحريك يديه كأنه يشير إلى بعض الناس لإيهامهم بأهميته، وبحسب الاتفاق شتمه الوالي همسًا حسب وصية والده، وكان "مشعب" يحرك برأسه علامة على الموافقة؛ ليبرهن للجالسين أنه يعير اهتمامًا وانتباهًا لتعليمات الوالي، وأن له حظوة ومقامًا عنده.

وهكذا أخذ الأمر يتكرر يوميًا، واستمر الحالي على هذا المنوال شهورًا، إلى أن بدأ الناس في التعجب والاستغراب، ودارت الأقاويل والشائعات، حتى بدؤوا يتيقنون من أن "مشعب" يحظى بثقة الوالي واهتمامه، فجاء أحد أبناء مشايخ قبيلة المزارعين يطلب من "مشعب" الوساطة، والتوصية لدى الباشا الوالي، ودفع له مبلغ 20 دينارًا كعمولة ثمنًا لأتعابه.

وتكرر هذا الأمر يوميًا، فازداد عدد الطالبين لوساطة "مشعب" لدى الوالي، وزادت معها أمواله، وبتلك الطريقة اغتنى بعد أن جمع مبالغ لا بأس بها، فاشترى بتلك الأموال بعض الجمال، والأغنام، والماعز، والخيل، كما استثمر بعضها في شراء الأراضي، والسفن النهرية، والبساتين.

الخوف من افتضاح أمره
ويبدو أن "مشعب" كان يضع حكمة "القناعة كنز لا يفنى" أمام عينيه طوال الوقت.. فخاف أن يفتضح أمره وتنكشف لعبته باستغلاله لطيبة قلب والي البصرة، فاقترب منه وقرر أن يصارحه، وطلب منه الإعفاء من منصبه، فوافق الباشا على الفور، إلا أن العجب الذي انتابه دعاه لسؤاله عن السبب وراء ذلك، مذكرًا إياه بأنه هو من طلب منه وترجاه أن يعمل عنده حتى مماته!

وهنا لم يجد مشعب مفرًا من الاعتراف للوالي بحيلته الماكرة، فعرض عليه الباشا أن يصبح قائدًا للحرس، لكنه اشترط عليه أن يكون شريفًا ولا يسرق الناس، ولا يستغلهم، ولكن "مشعب" لم يقبل العرض، وودع الباشا، وشكره على حسن معاملته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام