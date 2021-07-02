أخبار عاجلة

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. "سبق" ترصد وقوف شاحنات نقل تشوّه المنظر العام وتعيق الحركة المرورية بحي جبل النور بمكة

Print
الأهالي يطالبون "المرور" بالتدخل ومنع وقوفها المخالف داخل الحي

شاهد..

طالب عددٌ من أهالي حي جبل النور بمكة المكرمة بتدخل الجهات المختصة لنظر في توقف شاحنات داخل الحي والواقعة على طريق الملك فيصل المتجهة للمسجد الحرام بشكل عشوائي؛ ما نتج عنه تشوه بصري وإعاقة للحركة المرورية.

"سبق" استجابت لنداءات الأهالي، ووقفت على الموقع، ورصدت الضرر، وقال عددٌ من الأهالي لـ "سبق": "يعاني أهالي حي جبل النور بمكة المكرمة بسبب انتشار ظاهرة وقوف الشاحنات النقل الثقيل في مساحة أرض صغيرة تقع على الشارع الرئيس على طريق الملك فيصل باتجاه طريق المسجد الحرام، بشكل مخالف ولافت للانتباه؛ ما سبب اختناقات مرورية وإعاقات لحركة السير على الشوارع وداخل الحي، ومضايقة في الدخول والخروج من وإلى المحال التجارية".

وأضافوا: "يأتي وقوف الشاحنات الثقيلة بشكل عشوائي، ويعيق حركة السير، ويشوه المنظر العام للحي. كما يصدر منها تسرب للزيوت ومخلفات في منظر غير حضاري".

وتساءل اﻷهالي عن أسباب غياب دور الجهات المختصة تجاه مثل تلك الظاهرة المنتشرة بالحي والقضاء عليها حتى أصبحت عقبة تعيق الحركة المرورية، وتشل انسيابية الدخول والخروج من وإلى المحال التجارية، وتشوّه المنظر العام للحي.

وطالب الأهالي، عبر "سبق"، "المرور" والجهات ذات العلاقة، بسرعة الوقوف على الموقع رفع الضرر عن مستخدمي الطرق بالحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام