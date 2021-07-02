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اليوم الجمعة.. قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة لمدة تصل الى 8 ساعات (تفاصيل)

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اليوم الجمعة.. قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة لمدة تصل الى 8 ساعات (تفاصيل) اليوم الجمعة.. قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة لمدة تصل الى 8 ساعات (تفاصيل)

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع الـمـيـاه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الأهرام وضعفها بمنطقتي فيصل والهرم ) لـمـدة ٨ سـاعـات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة ١٠ مساء اليوم الجمعة الموافق ٢/٧/ ٢٠٢١ حتي الساعة ٦ من صباح اليوم التالى السبت، الموافق ٢٠٢١/٧/٣.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل مسار خط قطر ١٢٠٠ مم من خط طرد بولي ايثلين عالي الكثافة ( hdpe ) بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لأعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصرى .

وفي الجيزة أيضا أعلنت الشركة إنقطاع مياه الشرب عن مناطق (شارع البحر الاعظم، جزيرة الدهب، عزبة البكباشي) وذلك نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٥٠٠ مم، وجاري العمل على إصلاح الخط.
من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب ورئيس حي الهرم بسرعة انهاء الأعمال والالتزام الكامل بالمواعيد المحددة دون تجاوزها.
وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع،

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا.

وفي القاهرة أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع مياه الشرب عن مناطق امتداد 15 مايو، وسجن 15 مايو، ومدينة الأبطال والمثلث بحلوان، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، لقيام الشركة بالأعمال المدنية بمحطة مياه التبين، والذي يستلزم تخفيض الضغوط بالتوسع الفرنساوي بالمحطة.
وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

المصرى اليوم

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