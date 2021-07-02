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كشف عصام مرعي نجم الزمالك السابق، عن احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عصام مرعي، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: إن «الزمالك يحتاج للتعاقد ظهير أيمن مميز، ليكون مع حازم إمام، في ظل عدم ظهور حمزة المثلوثي، بالمستوى المنتظر منه».

وأضاف، «الزمالك يحتاج أبضًا للتعاقد مع رأس حربة، في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، كما يحتاج للتعاقد مع صانع ألعاب، ليكون مع يوسف أوباما».

وأشار إلى أن «الفريق الأبيض لا بد أن يضم لاعب خط وسط مميز، ويكون على مستوى عالي من الكفاءة الفنية ليعوض رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري».