محمد كريم مسلح بملابس الشرطة الأمريكية في A Day To Die مع بروس ويليز

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يصور النجم محمد كريم، مشاهد جديدة من فيلمه A Day To Die مع بروس ويليز، وذلك في منطقة الداون تاون بولاية ميسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت الشرطة بتأمين المكان ومنع سير المواطنين وذلك من أجل تصوير مشاهد الفيلم.

ويظهر محمد كريم وهو في كرافان التصوير، حاملا السلاح ويرتدي ملابس الشرطة الأمريكية، وهو الأمر الذي يوحي بالكثير من مشاهد الأكشن، خاصة مع حجم التأمين من قبل الشرطة لموقع التصوير ومنع سير المواطنين أثناء فترات التصوير.

فيلم A Day to Die مع نجم الأكشن العالمي بروس ويليز، وعبر محمد كريم وقتها عن سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد من خلال المجلة، وذلك من خلال حسابيه على موقعى «إنستجرام» و«فيس بوك».

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller من تأليف Rab Berry وScott Mallace.

محمد كريم سبق أن قدم فيلمه «A Score To Settle»، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

فيلم «A Score To Settle»، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار.