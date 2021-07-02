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صربيا عن تراجعها في نقل سفارتها إلى القدس: لا يوجد جدوى من ذلك

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صربيا عن تراجعها في نقل سفارتها إلى القدس: لا يوجد جدوى من ذلك صربيا عن تراجعها في نقل سفارتها إلى القدس: لا يوجد جدوى من ذلك

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انتهت المهلة التي حددتها اتفاقية واشنطن مع صربيا لنقل سفارة صربيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، الخميس، حيث أعرب الرئيس الصربي عن عدم ثقته بجدوى تنفيذ مثل هذا الالتزام.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، إن «صربيا فقط هي التي تقرر متى وما إذا كانت ستنقل سفارتها إلى القدس بما يتماشى مع القانون الدولي ومصالحها الوطنية».

وتابع: «إسرائيل اعترفت بكوسوفو ونحن نتحدث مع الأمريكيين والاتحاد الأوروبي، وسوف نتخذ قرارات في المستقبل بهذا الشأن، مع احترام الصداقة مع إسرائيل، ولكن أيضا نحن نحترم أنفسنا» حسب ما أفاد موقع «balkaninsight».

ووقعت صربيا في سبتمبر من عام 2020، اتفاق تطبيع اقتصادي مع إسرائيل في واشنطن تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد .

وجاء في البند الـ16 منه أن بلغراد العاصمة الصربية توافق على فتح مكتب لغرفة التجارة، ومكتب حكومي في القدس في 20 سبتمبر 2020، ونقل السفارة إلى القدس بحلول 1 يوليو 2021«.

واعترفت إسرائيل في مارس 2021، بجمهورية كوسوفو، التي أعلنت انفصالها عن صربيا من طرف واحد، وفتحت بعد ذلك سفارة لها في القدس المحتلة، بموجب ذات الاتفاق الموقع في واشنطن.

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