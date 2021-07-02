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سمير كمونة يوجه رسالة نارية لكهربا

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سمير كمونة يوجه رسالة نارية لكهربا سمير كمونة يوجه رسالة نارية لكهربا

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وجه سمير كمونة مدافع الأهلي السابق، رسالة نارية إلى محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات بيرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«محمود كهربا، لاعب مميز للغاية، ولا يختلف أي شخص على ذلك، وظهر اللاعب بشكل جيد في الدقائق التي لعبها أمام بيراميدز، ونجح في إحراز هدف».

وأضاف: «كهربا لا زال أمامه الكثير ليقدمه للأهلي، أتمنى من اللاعب أن يركز في الملعب فقط، وهذا سيؤثر عليه من الناحية الفنية والبدنية، وسيساعده على استعادة مستواه الفني سريعًا».
كان كهربا، نجح في إحراز هدف الأهلي الثاني، خلال مباراة بيراميدز، التي اقيمت مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المصرى اليوم

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