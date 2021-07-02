مروان حامد يكشف كواليس فيلم «القرار»: مواقف عاصرها المصريين خلال حكم الإخوان

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف المخرج مروان حامد، كواليس الفيلم الوثائقي «القرار»، والذي يسرد المواقف التي عاصرها الشعب المصريين، أثناء فترة حكم جماعة «الإخوان المسلمين» وثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن الفيلم موثق للأجيال القادمة، لمعرفتهم حجم الكوارث التي تسبب بها هذه الجماعة.

وأضاف مروان حامد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» قائلا: «الجميع يملك ذكرى سيئة عن فترة حكم الإخوان، وأخرى جيدة، عن ثورة 30 يونيو الإثنين يجب أن يخرجوا للنور«

وتابع :«حرصت على العمل بالكثير من المواقع المدن المصرية لإخراج فيلم وثائقي مثل (القرار) لتجسيد الفترة والمواقف التي عاصرها المصريين خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين وثورة 30 يونيو التي لن ننساها جميعا»

موضحا أن في فيلم (القرار) كنا ملتزمين أنا وفريق العمل على الترتيب الزمني لإحداث الكوارث التي فاعلها حكم الإخوان في مصر خلال عام واحد».

واختتم :«ضرورة خروج فيلم وثائقي عن فترة ما قبل ثورة 30 يونيو، بمرور 8 سنوات تفصل الشعب المصري عن تلك الفترة قد لا يكون كثير من الأجيال التي عاصرتها تعلم عنها جيدًا، وأيضًا هناك أجيال قادمة يجب أن تعرف عنها».

وشارك في أحداث الفيلم الوثائقى الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والفنان آسر ياسين والذي ظهر قائلا:«النهاردة يبقى عدى 8 سنوات على يوم عظيم، يوم سطر فيه الشعب المصرى ملحمة، انهاردة مر 8 سنوات على ثورة الشعب على الإخوان، اللى بيقولوا على نفسهم الخلافة، 8 سنوات مرت على الكذب والتزييف والاستقطاب».