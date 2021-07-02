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على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو في الميناء البري الجديد (صور)

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على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو في الميناء البري الجديد (صور) على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو في الميناء البري الجديد (صور)

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، احتفالية، الخميس، بالميناء البري الجديد، بحي الضواحي احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وتضمّنت الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عدد من الفقرات الفنية لفرقة عجميات للفنان عمرو عجمي وأحمد العجمي، وقدّموا عدد من الفنون الشعبية والاستعراضية، في ظل تفاعل وتجاوب كبير من المواطنين وسكان المنطقة.

وكان محافظ بورسعيد قد تقدم ماراثون رياضيًا للدراجات البخارية والهوائية والجري، انطلق من أمام مقر قوات أمن بورسعيد بحي الضواحي مرورًا بعدد من الشوارع الحيوية التي جرى تطويرها مؤخرًا وهي شوارع عبدالرحمن شكري، والرحاب، والبترول، وانتهاءً بالميناء البري الجديد والحديقة الدولية المجاورة له.

المصرى اليوم

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