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اليسا: كلام رجل دين مسلم معتدل يمثلني أكثر 100 مرة من «المسيحي المتعصب»

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قالت المطربة اللبنانية اليسا، الخميس، إنها تعتنق الديانة المسيحية المارونية، مشيرا إلى أن حديث رجل دين مسلم معتدل عنها يمثلها أكثر بـ100 مرة من رجل دين مسيحي متعصب أو متطرف.

وغردت اليسا عبر موقع التغريدات «تويتر» قائلة:«أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني ١٠٠ مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع»، موضحة :«توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان (صار الوقت)»

وكانت المطربة إليسا أحيت مؤخرا حفل غنائي، بمدينة الرياض عاصمة المملكة ، مع الفنان وائل كفوري.

المصرى اليوم

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