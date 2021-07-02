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«فايزر» ترفض طلب إسرائيل تمديد صلاحية اللقاحات: يريدون بيعها وهي منتهية

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«فايزر» ترفض طلب إسرائيل تمديد صلاحية اللقاحات: يريدون بيعها وهي منتهية «فايزر» ترفض طلب إسرائيل تمديد صلاحية اللقاحات: يريدون بيعها وهي منتهية

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قالت القناة الاسرائيلية 13 ان شركة الأدوية «فايزر» المصنعة للقاح كورونا رفضت طلب إسرائيل تمديد صلاحية اللقاحات التي لديها إلى ما بعد يوليو.

وقالت القناة ان قرار الرفض جاء لعدم وجود ما يكفي من المعلومات الطبية التي تسمح بالموافقة على مثل هذا الطلب..

وفق هذا الأمر إذا لم تتوصل إسرائيل لصفقة تبادل لقاحات مع إحدى الدول فستضطر لإتلاف 1.4 مليون لقاح فايزر موجودة في ثلاجات وزارة الصحة تنتهي صلاحيتها نهاية الشهر الجاري.

وكانت اسرائيل طالبت من شركة فايزر تمديد صلاحية اللقاحات لديها حتى يستنى لها استبدالها مع دولة ثانية أو بيعها.

المصرى اليوم

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