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تقدم 60 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي من أجل مساعدة اليمن

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السعودية تقدم 60 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي من أجل مساعدة اليمن تقدم 60 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي من أجل مساعدة اليمن

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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الخميس عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قيمته 60 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للفئات الأشد احتياجا في 15 محافظة يمنية.

يأتي توقيع اتفاقية التعاون لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2021 والمساعدة في التخفيف من عجز في التمويل لمنع حدوث مجاعة في اليمن.

وفي الشهر الماضي، بلغت نسبة توفير التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي 43 في المئة من حجم الخطة البالغ 3.85 مليار دولار.

وطالبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي المجتمع الدولي وخاصة الدول المجاورة لليمن أن تفي بتعهداتها لزيادة تمويل الجهود الإنسانية وحذرت من أن برامج المساعدات ربما تضطر للتوقف عن العمل إذا لم يحدث ذلك.

ويهدف اتفاق التعاون الموقع على هامش الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين بشأن القضايا الإنسانية الذي انعقد في مدينة برينديزي الإيطالية إلى تأمين 68545 طنا من المواد الغذائية لأكثر من 4.9 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، ويستمر لستة أشهر.

وقال عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز سلمان للإغاثة في بيان إن الاتفاقية ستسهم في توفير الأمن الغذائي لأكبر عدد ممكن من الأسر والأفراد الأشد احتياجا في مختلف المحافظات اليمنية.

من جهته، أشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بالدعم السعودي «لحفظ حياة الملايين من المحتاجين في اليمن».

ويشهد اليمن للعام السابع على التوالي حربا مدمرة دفعت البلاد إلى ما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.

وتدخل تحالف دولي في اليمن عام 2015 لإعادة المعترف بها دوليا إلى السلطة بعد أن أطاح بها الحوثيون المتحالفون مع إيران من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

وتسببت الحرب في سقوط عشرات الآلاف من القتلى أغلبهم من المدنيين ودفعت بالملايين إلى شفا المجاعة. ويعتمد نحو 80 % من سكان اليمن أي حوالي 24 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية في تدبير قوت يومهم.

المصرى اليوم

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