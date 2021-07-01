«تموين الأقصر»: صرف 79.9 مليون رغيف على مواطنى المحافظة

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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر يونيو الماضي، انتظم عمل المخابز دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 79.9 مليون رغيف بمعدل يومي 2.6 مليون رغيف / يوم من خلال 308 مخابز.

وأضاف أنه تم صرف كمية قدرها 3675 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 581 مستودع دقيق على مستوى المحافظة. كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.38 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 62160 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.