أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

البرلمان العربي يرحب بتحديد حكومة الصومال مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية

Print
البرلمان العربي يرحب بتحديد حكومة الصومال مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية البرلمان العربي يرحب بتحديد حكومة الصومال مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي باتفاق حكومة الصومال ورؤساء الأقاليم الاتحادية على تحديد مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في العاشر من شهر أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت التزاماً من جميع الأطراف بالاتفاق الذي تم توقيعه في السابع والعشرين من مايو الماضي بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 60 يوم من تاريخ هذا الاتفاق.

وأشاد العسومي في بيان له اليوم بروح المسؤولية الوطنية التي تحلت بها كافة الأطراف السياسية من أجل الالتزام بهذا الاتفاق والوصول إلى هذه الخطوة الهامة لما سيكون لها من انعكاسات مباشرة على تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية في الصومال.

ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم ومساندة الصومالية من أجل إنجاح هذه الاستحقاقات السياسية والدستورية الهامة وإجرائها في ظل أجواء آمنة ونزيهة وعادلة، مؤكدًا على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم ومساندة كل ما يعزز الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال ويحقق التوافق الوطني الشامل بها، ويلبي تطلعات شعبها العزيز في تحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل