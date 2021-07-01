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ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبيراميدز

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ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبيراميدز ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبيراميدز

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ترتيب الدوري المصري .. تعادل الأهلي مع منافسه بيراميدز بهدفين لكل منهما في إطار مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد المارد الأحمر إلى النقطة رقم 42 من 20 مباراة لعبها ليتواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري فيما احتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

وأصبح ترتيب الدوري المصري كالتالي:

61

المصري 43

الأهلي 42

سموحة 40

الاتحاد السكندري 38

إنبي 37

المقاصة 36

بيراميدز 35

الجونة 35

طلائع الجيش 34

الإسماعيلي 32

سيراميكا 32

غزل المحلة 32

المقاولون 29

أسوان 24

وادي دجلة 22

البنك الأهلي 22

الإنتاج الحربي 17

المصرى اليوم

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