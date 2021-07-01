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الأهلي يتعادل مع بيراميدز في مباراة مارثونية

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الأهلي يتعادل مع بيراميدز في مباراة مارثونية الأهلي يتعادل مع بيراميدز في مباراة مارثونية

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تعادل النادي الأهلي مع منافسه بيراميدز بهدفين لكلاً منهما، في إطار مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

تحصل عماد نبيل دونجا لاعب بيراميدز على بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على حمدي فتحي في الدقيقة 45+2، وهو ما يعد أبرز ظواهر الفترة الأولى بجانب إشهار البطاقة الصفراء لإبراهم عادل وأحمد أيمن منصور وحمدي فتحي من جانب الأهلي.

وأهدر محمد شريف فرصة التقدم للمار الأحمر في بداية اللقاء بعد أن صوب الكرة أعلى عارضة الحارس أحمد الشناوي فيما سجل محمد مجدي أفشة هدفاً من هجمة منظمة ولكن تم إلغاؤه بسبب التسلل.

وظهر رمضان صبحي بمحاولة هجومية مميزة ولكنها انتهت بتصويبة في يد الحارس محمد الشناوي، وأظهر أكرم توفيق مجهود بدني كبير وإفساد لهجمات بيراميدز من الجانب الأيمن

الشوط الثاني

أشعل إبراهيم عادل أجواء الشوط الثاني مبكراً بعدما سجل هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 47، ونجح النادي الأهلي في العودة، بعدما أجرى عددا من التبديلات كان أبرزها نزول حسين الشحات الذي سجل هدف التعادل عند الدقيقة 51، ومشاركة محمود عبد المنعم كهربا الذي أحرز هدف التقدم في الدقيقة 81، ونجح البديل إيريك تراوري في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+2 من خطأ الشناوي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 42 من 20 لقاء في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري، فيما زاد رصيد بيراميدز عند 35 نقطة في المركز العاشر.

المصرى اليوم

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