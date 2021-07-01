«كنا بنهزر».. طفلان يتسببان في تفحم صديقهما بورشة في الدقهلية

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لقي طفل مصرعه متفحمًا داخل ورشة ميكانيكي في الدقهلية، إثر قيام صديقيه بإلقاء «ولاعة» مشتعلة بقصد المزاح، ما تسبب في اشتعال النيران بالورشة بالكامل.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من شرطة النجدة بنشوب حريق بورشة ميكانيكا سيارات بشارع الثانوية دائرة القسم ووجود طفل بداخلها.

وانتقل ضباط مباحث أول المنصورة برئاسة المقدم أحمد شبانة رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن الحريق نشب في ورشة ميكانيكا سيارات مرخصة بالطابق الأرضي بعقار مكون من خمسة طوابق ملك «محمد. أ. ح»، 60 سنة- ميكانيكي سيارات، ومقيم شارع الجلاء.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين مصرع الطفل «سيف. ش. إ»، 14 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ويعمل بالورشة ومقيم شارع الثانوية، دائرة القسم، نتيجة تفحمه بالكامل، في الحريق وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وبسؤال مالك الورشة أقر بأنه كان متواجدًا خارج الورشة لقضاء بعض احتياجاته وعقب عودته فوجئ باشتعال النيران بالورشة، ووجود الطفل سيف بداخلها، وبسؤال خال الطفل، أقر بأنه علم من الأهالي باشتعال النيران بالورشة محل عمل ابن شقيقته ووفاته إثر ذلك.

وكشفت تحريات المباحث أنه أثناء تواجد الطفل وصديقيه «كريم. ر. م»، 10 سنوات- طالب بالصف الرابع الابتدائي، ويعمل بائعًا متجولًا ومقيم منطقة سوق ستوته دائرة القسم، و«مروان. م. ص» 8 سنوات- بائع متجول، ومقيم بغرفة بعقار مجاور للورشة وأصل إقامته بدائرة مركز أسيوط، وحال قيامهم بالمزاح ولهوهم بـ«ولاعة»، ألقاها صديقاه في الجو مشتعلة على سبيل المزاح فامتدت نيرانها لكمية من السولار موجودة بأرضية الورشة، مما أدى إلى اشتعال النيران بالورشة وامتدادها لملابس سيف وحدوث إصابته التي أودت بحياته وفر الصديقان هاربين من مكان الحادث.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط الأول، وبمواجهته أقر بذات المضمون، وقال «كنا بنهزر مع بعض لكن للأسف النار اشتعلت في سيف والورشة ومعرفناش نعمل إيه فجرينا من المكان»، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.