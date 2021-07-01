رئيس مجلس الأمن يرجح عقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث أزمة سد النهضة

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قال نيكولا دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وأشار دو ريفيير، رئيس المجلس خلال شهر يوليو، إلى أن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل.

ودعت الدول العربية المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر.