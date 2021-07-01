 تأجيل اجتماع أوبك+ إلى الغد

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نقلت وسائل إعلام عراقية رسمية عن وزير نفط العراق قوله اليوم الخميس إنه تقرر تأجيل اجتماع أوبك+ إلى غد الجمعة لاستكمال المشاورات والمباحثات.

وقال الوزير إن اجتماع أوبك القادم سيعقد في بغداد.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أن السعودية التي ترأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، طلبت تأجيل الاجتماع لإجراء مزيد من المناقشات.

وذكرت الوكالة لاحقا استنادا إلى مصادرها أن «أوبك+» أجلت الاجتماع بسبب تحفظات إماراتية تتعلق بمقترحات لتمديد اتفاق «أوبك+» بشأن القيود على الإمدادات من تاريخ انتهائها الحالي في أبريل 2022 إلى نهاية العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن الإمارات تقترح أن تراجع «أوبك+» خط الأساس لتخفيضات إنتاج النفط.

كما أكد مصدر لوكالة «نوفوستي» أن الإمارات تسعى إلى ضمان أساس آخر لها لانطلاق سريان تخفيضات إنتاج النفط.

ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة اليوم الخميس بسبب مؤشرات على أن منتجي أوبك+ قد يرفعون الإنتاج في الأشهر المقبلة بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، فيما يؤدي ارتفاع الطلب العالمي على الوقود إلى شح في المعروض.

وجرت تسوية خام برنت عند 75.84 دولار للبرميل، بزيادة 1.22 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة. وبلغ سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.23 دولار للبرميل، مرتفعا 1.76 دولار أو 2.4 بالمئة.

وخلال الجلسة، صعد كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين للبرميل، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

قالت مصادر إن العقود الآجلة للنفط قلصت المكاسب بعد أن أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، اجتماعها الوزاري حتى الجمعة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن سياسة إنتاج النفط بعد أن أوقفت الإمارات خطة لتقليص فوري لقيود الإمدادات.

وقال جيم ريتربوش من ريتربوش آند أسوسيتس «مثل هذا التأجيل في المحادثات غير عادي ويبدو أنه يشير إلى نوع من الخلاف الكبير داخل المنظمة بين المشاركين».

وقالت مصادر في أوبك+ في وقت سابق إن المجموعة من المتوقع أن تزيد الإنتاج 0.4 مليون برميل يوميا كل شهر من أغسطس آب إلى ديسمبر 2021.