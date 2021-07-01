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خبير اقتصادي: المواطن له قوة في كل شيء داخليا وخارجيا في الجمهورية الجديدة

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خبير اقتصادي: المواطن له قوة في كل شيء داخليا وخارجيا في الجمهورية الجديدة خبير اقتصادي: المواطن له قوة في كل شيء داخليا وخارجيا في الجمهورية الجديدة

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قال الدكتور المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، إن الدولة تعمل وفقا لخطة ٢٠٣٠ والتنمية المستدامة، مضيفا أنه تم عمل 5 آلاف مصنع وتم تدشين عدد كبير منها وعمل منظومة كبري في الصناعة.

وأضاف نصيف، في حوار مع برنامج تغطية خاصة، المذاع عبر شاشة التليفزيون المصري، أن هذه المنظومة بدورها تقضي على البطالة وتعمل على توفير المنتجات، بالإضافة إلى توطين الصناعات وفي مقدمتها مدينة الأساس في دمياط، واستصلاح وزراعة ٢ مليون فدان والدولة عملت استزراعا سمكيا.

وتابع أن مبادرة حياة كريمة في غاية الأهمية، هذا المشروع يتكلف 700 مليار جنيه، ويمس 60 % من الشعب المصر، ويذهب للمصريين في كل القرى والنجوع البعيدة.

وأكد أنه مبادرة حياة كريمة تدخل فيها 10 وزارات، وتستهدف توفير كل الخدمات في الريف، من شبكات الصرف الصحى، والغاز، الكهرباء، والتأمين الصحى الشامل، وتطوير البنية التحتية، والهدف توفير حياة كريمة ولائقة للمواطن.

وأوضح الدكتور المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، أن المبادرة تهدف الأطفال المتسربين من التعليم، حيث يوجد ما يقرب من مليون طفل خارج التعليم، وكذلك الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، والاهتمام بالنساء في سن الحمل والإنجاب، والتمكين الاقتصادى، والتوعية، ودعم المزارعين، والفلاحين، وإقامة حدات إنتاجية على مستوى الريف، وتوعية المقبلين على الزواج، ورعاية المسنين والأسر الفقيرة.

المصرى اليوم

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