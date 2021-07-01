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عمر طاهر: كسل الناشر هو سبب أزمة بيع الكتب المزورة

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عمر طاهر: كسل الناشر هو سبب أزمة بيع الكتب المزورة عمر طاهر: كسل الناشر هو سبب أزمة بيع الكتب المزورة

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أكد الكاتب عمر طاهر، أن الكتب المزورة موجودة في كل المعارض الرسمية في كافة محافظات وعلى أرصفة قطارات السكك الحديد، ومزوري الكتاب الآن أنشط من الكاتب الأصلي والناشر، كما أن كسل الناشر هو سبب أزمة بيع الكتب المزورة لعدم وجود كتبه في المعارض المختلفة، مضيفًا أن الحل الآن لمواجهة الكتب المزورة هي توجيهات الرئيس عبدالفتاح .

وأضاف «طاهر»، خلال مداخلة عبر الإنترنت، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الناشر ينتظر 3 معارض في السنة لعرض الكتب وهي أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن إصدار الكتب الآن من أسهل ما يكون ولم تكن هناك الاشتراطات والتقييمات والإجراءات التي كانت تقيد الكتاب لكي يكون هناك كتاب ناجح وهي لكي تعلم الكاتب، والآن لم تعد موجودة والنشر وظهور الكتب أصبح سهلا جدًا.

وأوضح أن هناك حلولا لمواجهة الكتب المزورة منها وعي القارئ وأنه هو من يدعم الصناعة، بينما الجزء الأخر له علاقة بالناشرين وقدرته على التواجد بشكل أكبر ووجود الكثير من العروض، إلا أن الناشر المصري يغلب عليه الكسل، منوهًا إلى أن مشروع «القراءة للجميع» طبع في 7 سنوات 2000 عنوان بـ30 مليون نسخة شكلت مكتبات أغلب البيوت المصرية، مؤكدًا أنه من الغرابة أن يتم وقف المشروع.

المصرى اليوم

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