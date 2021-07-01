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الفنان محمود الشرقاوي: أمتلك ثقافة نوبية وأسوانية وسودانية

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الفنان محمود الشرقاوي: أمتلك ثقافة نوبية وأسوانية وسودانية الفنان محمود الشرقاوي: أمتلك ثقافة نوبية وأسوانية وسودانية

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قال الفنان النوبي محمود شرقاوي، إنه في بعض الأحيان لا يوجد فارقًا في اللهجة بين «النوبي والسوداني»، وقمت بأداء برنامج إذاعي إضافة إلى الفن الذي أقدمه.

وأضاف «الشرقاوي»، خلال لقائه ببرنامج «البيه والهانم»، الذي يقدم المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن مذيع الراديو لا بد أن يمتلك صوتًا مميزًا، وبالفعل قمت بالتدريب على ذلك.

وتابع الفنان النوبي محمود الشرقاوي: «أمتلك ثقافة نوبية وأسوانية وسودانية بسبب البيئة التي نشأت بها»، معقبًا: «إنني موجود في أسوان»، مؤكدًا أنه من أساس البيئة النوبية، وبها دائما بهجة وأفراح.

وأوضح أن أول كليب قمت بأدائه كان في أسوان، مشيرًا إلى أنه منذ أن كان صغيرًا رأى العديد من الفنانين وتأثر بهم.

وتابع الفنان النوبي، محمود الشرقاوي، أن هناك مطربون يقومون بالأداء النوبي، وآخرون يؤدون السوداني، وهناك من يؤدي الفن «النوبي الجعفري».

المصرى اليوم

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