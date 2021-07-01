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عضو لجنة المرأة بـ«المحامين» تطالب بإخصاء المتحرش: «مريض وعايزين نخلصه من المشكلة دي»

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عضو لجنة المرأة بـ«المحامين» تطالب بإخصاء المتحرش: «مريض وعايزين نخلصه من المشكلة دي» عضو لجنة المرأة بـ«المحامين» تطالب بإخصاء المتحرش: «مريض وعايزين نخلصه من المشكلة دي»

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قالت المحامية مها أبوبكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، إن هناك ضرورة لتدريس مادة القانون في المدارس، بمفهوم مبسط، حتى يعمل الطفل خطورة التنمر أو ضرب صديقه أو التحرش، مشيرة إلى أن لمس أماكن العفة ليس ًا، ولكنه هتك عرض.

وتابعت «أبوبكر»، خلال حوارها ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هناك ضرورة لرفع أو تشديد عقوبة المتحرش بطفلة، معقبة: «نأمل في إخصاء المتحرش، لأنه مريض ومسكين وغلبان، وعايزين نخلصه من المشكلة دي ونخلص إحنا كمان».

ولفتت إلى أن تفشي جريمة التحرش في المجتمع هو المتسبب الرئيسي في تعديل قانون التحرش، خاصة في ظل ضغط مواقع التواصل الاجتماعي على من يقوم بجريمة التحرش.

المصرى اليوم

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