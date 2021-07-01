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الأخضر تحت 20 عاماً يبدأ الاستعداد للقاء .. في نصف نهائي كأس العرب

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الأخضر تحت 20 عاماً يبدأ الاستعداد للقاء مصر.. في نصف نهائي كأس العرب الأخضر تحت 20 عاماً يبدأ الاستعداد للقاء .. في نصف نهائي كأس العرب

الأخضر تحت 20 عاماً يبدأ الاستعداد للقاء مصر.. في نصف نهائي كأس العرب

عاود السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته بعد تغلبه على منتخب السنغال أمس الأربعاء بركلات الترجيح، ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران التحمل بالكرة، أعقبه مباريات مصغّرة.

ويختتم المنتخب السعودي غداً الجمعة تحضيراته لمواجهة منتخب يوم بعد غدٍ السبت، ضمن الدور نصف النهائي من كأس العرب.

من جهته، أعرب مساعد مدرب المنتخب محمد مسعد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على هامش مباريات الدور نصف النهائي من كأس العرب، عن سعادته بالفوز على منتخب السنغال حامل اللقب والتأهل.

وأشاد مسعد بالمستوى الكبير الذي قدمه اللاعبون، موضحاً أنهم كانوا على قدر المسؤولية وظهروا بمستوى فني عالٍ وانضباط تكتيكي كبير رغم قوة المنافس.

وأعرب محمد مسعد عن ظهور المباراة التي ستجمع بين منتخبي ومصر ضمن نصف نهائي كأس العرب بشكل يليق باسم المنتخبين الشقيقين، مقدماً شكره للاتحادين العربي والمصري على التنظيم الذي ظهرت به البطولة.

من جانبه أكد حارس مرمى الأخضر بلال الدواء أن تطبيق تعليمات المدرب والتركيز داخل الملعب كانا مفتاحي الفوز أمام السنغال، مؤكداً صعوبة المباراة أمام منتخب مصر والتي تتطلب حضوراً ذهنياً كبيراً، ومعرباً في حديثه عن أمله في الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.المنتخب السعودي كأس العرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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