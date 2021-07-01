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محامية: عقوبة المراقب المتنمر على فتاة الفستان تصل للسجن عامين

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محامية: عقوبة المراقب المتنمر على فتاة الفستان تصل للسجن عامين محامية: عقوبة المراقب المتنمر على فتاة الفستان تصل للسجن عامين

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علقت المحامية مها أبوبكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، على التنمر على فتاة الفستان من قبل 3 مراقبين باللجنة، قائلة: «المراقب الأول مُعرض للسجن عامًا وفقًا لقانون التنمر، أو دفع غرامة تُقدر بـ20 ألف جنيه».

وتابعت «أبوبكر»، خلال حوارها ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هناك مراقبتان خلاف المراقب المتنمر، قاما بالسخرية على الفتاة في وقت واحد، من خلال الحديث على أنها لا ترتدي بنطال تحت الفستان، والعقوبة في هذه الحالة ستحصل على حكم يصل لعامين، لأن التنمر أو السخرية حدثت من أكثر من شخص، أو دفع غرامة تصل لـ40 ألف جنيه، معقبة: «تشديد العقوبة على المراقبتين، بسبب إنهم عملوا حفلة عليها».

ولفتت إلى أن دولة كبيرة تضم الكثير من الثقافات والأفكار، ولا بد من الاحتكام للقانون في أي شيء، والقانون لا يكفل التدخل في شان أي شخص.

المصرى اليوم

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