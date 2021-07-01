إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أرمنت

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صرّح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر بأنه تم اليوم رصد مخالفتي تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد للتصدى بكل حزم لمخالفات البناء.

وأوضح عاشور في بيان، الخميس، أن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي على أرض أملاك الدولة بالحفر استعدادا لعمل سملات وقواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية قرية المحاميد بحري ؛وتم إزالة التعدي في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء.. وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس قرية المحاميد وسكرتير القرية ومسؤلي التنظيم ومشرف الجمعية الزراعية.

وذكر أن المخالفة الثانية عبارة عن تعدي على أرض زراعية ببناء سور بالطوب الأحمر والمونة الإسمنتية بطوك ١٠٠م وارتفاع ١م بناحية حوض الـ 50 إصلاح الوابورات، وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله، تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس جمعية إصلاح الوابورات.

وأفاد عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.