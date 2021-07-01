سمير كمونة ينتقد أداء الأهلي أمام بيراميدز

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انتقد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الشوط الأول من مباراة بيراميدز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات بيرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي لم يظهر بأفضل مستوى له خلال الشوط الأول من مباراة بيراميدز باستثناء في الدقائق الأخيرة من الشوط».

وأضاف :«الفريق الأحمر، لم تكن له أي شراسة هجومية خلال الشوط الأول، لذلك يجب على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر أن يغير من استراتيجيته في الشوط الثاني، بخروج أحد لاعبي خط الوسط ونزول لاعب في مركز الجناح، على ان يلعب افشة، في مركز صانع الألعاب».