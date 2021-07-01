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أمير الباحة يشيد بفكرة إنشاء نادي المخواة الرياضي ويثمّن جهود أعضائه

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جارٍ استكمال إجراءات التسجيل ضمن منصة "نافس" بإشراك القطاع الخاص

أمير الباحة يشيد بفكرة إنشاء نادي المخواة الرياضي ويثمّن جهود أعضائه

أشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بفكرة إنشاء نادي المخواة الرياضي، مثمنًا الجهود التي يقوم بها أعضاء النادي في استكمال الإجراءات النهائية لتسجيل النادي ضمن منصة "نافس" التي أطلقتها وزارة الرياضة أخيرًا والتي تشرك القطاع الخاص بشكل أساس في مجال استثماري مهم ويعد أحد مرتكزات رؤية 2030م.

وفي التفاصيل، أشار أمير الباحة إلى أهمية مثل هذه الأفكار وهذا التوجه والذي سينعكس على أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة .

وتأتي فكرة تأسيس نادي المخواة الرياضي بعد قرار وزارة الرياضة الذي صدر في منتصف الأسبوع الماضي والذي أعلن معه رجل الأعمال ماشي بن محمد العُمري رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة عن الاستثمار في هذا المجال المهم وبدأت فكرة تأسيس النادي.

ويُشار إلى أنه تم البدء في استكمال إجراءات التسجيل والاعتماد وقطع مسافات مهمة من خلال اختيار موقع النادي والذي اختير في منطقة "العوفة"، حيث يتم العمل حاليًا على استكمال الاشتراطات الخاصة بتجهيز المقرات والصالات والملاحق الرياضية ومبنى النادي، إضافة إلى إصدار التراخيص اللازمة في هذا الشأن.

ووجّه ماشي بن محمد العُمري رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة، على دعمه لفكرة النادي وأوضح أن هذا التقدير ليس بمستغرب على سموه فهو الداعم الأول لكل حراك تنموي واجتماعي ورياضي في منطقة الباحة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي وفق توجيهه يحفظه الله في الاستثمار في مختلف المجالات في منطقة الباحة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل هذه المساعي بالتوفيق والنجاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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