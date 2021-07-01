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الأوقاف المصرية تقدم درعها لـ"آل الشيخ" لجهوده في تجديد فهم الخطاب الديني ونشر الوسطية

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الأوقاف المصرية تقدم درعها لـ"آل الشيخ" لجهوده في تجديد فهم الخطاب الديني ونشر الوسطية الأوقاف المصرية تقدم درعها لـ"آل الشيخ" لجهوده في تجديد فهم الخطاب الديني ونشر الوسطية
خلال مراسم توقيع برنامج تنفيذي بين البلدين في مجالات العمل الإسلامي

الأوقاف المصرية تقدم درعها لـ

سلّم وزير الأوقاف بجمهورية العربية الدكتور محمد مختار جمعة، درع الأوقاف المصرية، إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نظير جهوده في تجديد فهم الخطاب الديني ونشر الوسطية والاعتدال وشجاعته في التصدي للجماعات المتطرفة.

جاء ذلك عقب مراسم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية في مجالات الشؤون الإسلامية، وأقيم اليوم الخميس في فندق الريتز كارلتون بجدة.

من جانبه عبّر الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن سعادته وفخره بالتكريم من وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور محمد مختار جمعة، واصفاً التقدير والإهداء بغير المستغرب على أهل مصر الذين عرفوا بالكرم والعطاء، سائلاً الله للمملكة ولجمهورية مصر العربية الرخاء والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للبلدين.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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