حملات للنظافة والتموين بدسوق في كفر الشيخ

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شهدت مدينة وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عدد من الحملات، وإزالة الاشغالات والتعديات، إضافة لحملة تموينية مكبرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالاستمرار للتصدي لمخالفات البناء بأنواعها، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.



أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية لأهالي قرية شباس الشهداء لتعاونهم مع الوحدة المحلية بشباس الشهداء، لإزالة المقلب العمومي على طريق شباس وتشجير المكان، وتدعيم المدخل بصناديق مامة بالجهود الذاتية، كما أشاد المحافظ بمتابعة المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز مدينة دسوق، رشا طيبة، رئيس قرية شباس الشهداء.