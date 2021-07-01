حملات مكثفة بمدينة كفر الشيخ لمتابعة المشروعات

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شهدت مدينة كفر الشيخ عدد من الحملات ومتابعة المشروعات الخدمية بالعاصمة، خاصة التجمعات السكنية الثلاثة الجاري العمل بهم بغرب وشرق العاصمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، مشروع الإسكان بجوار جامعة كفر الشيخ، وغرب المدينة، والذي جاء تلبية لاحتياجات المواطنين بكفر الشيخ بالحصول على وحدات سكنية، بالتوازي مع استكمال الأعمال بعمارات الاسكان بتقسيم «تحيا مصر» بغرب المدينة، تمهيدا لتسليم جميع حاجزي الوحدات السكنية، كما تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بناء الدور الأول لـ ١٦ برجا بجوار جامعة كفر الشيخ، واستكمال العمل بباقي الأبراج.



وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن حلم الإسكان والحصول على وحدة سكنية خاصة بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، أصبح حقيقة، بفضل جهود القيادة السياسية الحكيمة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر قرار بحل مشاكل الإسكان، تلبية لمطالب المواطنين بكفر الشيخ، مشيدا بالدور الذي قام به اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في ترجمة هذا الحلم إلى واقع ملموس لرفع المعاناة عن كاهل حاجزي الوحدات السكنية، وكذلك للبدء قريبا بفتح باب الحجز للوحدات السكنية الجديدة بكفر الشيخ.



وأضاف رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن مشروع الإسكان الجديد سيلبي مطالب أغلب المواطنين الحاجزين القدامى والجدد، للعمل بمشروع الإسكان بأكثر من موقع في وقت واحد، تحت رعاية وإشراف مستمر ومتابعة السيد محافظ كفر الشيخ. كما تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال إنارة محور سعد زغلول، موجها بالاهتمام بصيانة أعمال الإنارة بشوارع غرب كفر الشيخ، وتغيير جميع الكشافات المعطوبة واستبدالها بكشافات جديدة.



كما تابع مبروك، رفع وإزالة جميع الإشغالات من جميع الشوارع الرئيسية والأكثر حيوية، وعودة الانضباط والسيولة المرورية، وتحرير الأرصفة من الباعة الجائلين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقسم أول وثان كفر الشيخ، ورجال شرطة المرافق، فتمت إزالة الإشغالات بشارع البلدية، وميدان بيع المصنوعات، وشارع الخلفاء الراشدين، ومنطقة المزلقان الوسطاني، وشارع الدلتا، موجهاً بالمتابعة اليومية لمنطقة وسط البلد، وميدان بيع المصنوعات، وميدان الفالوجا، والشوارع المحيطة بهذه الميادين، وبشارع مستشفى الزهراء ومحيط المستشفى العام، ومركز الكبد، وميدان بيع المصنوعات، ومنطقة وسط المدينة.