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بالصور.. ضبط موقع لذبح الدواجن "المريضة" بـ"رهجان مكة"

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مصادرة أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض

بالصور.. ضبط موقع لذبح الدواجن

داهمت أمانة العاصمة المقدسة موقعًا لتربية وذبح الدواجن بمنطقة وادي رهجان بمكة المكرمة، وصادرت فيه أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها ‫وكالة البلديات‬، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية‬ التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية.

وفي التفاصيل: تم ضبط موقع لتربية وذبح الدواجن ومصادرة أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض بمنطقة وادي رهجان.

بالصور.. ضبط موقع لذبح الدواجن

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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