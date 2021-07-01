«حالي اتغير».. حلا شيحة تثير الجدل حول حذفها متابعة بطل فيلمها الجديد تامر حسني

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انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من تساؤلات الجمهور حول حقيقة اعتزال الفنانة حلا شيحة واستمرارها في حذف عدد من أصدقائها الفنانين من خلال متابعاتها لهم بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث حذفت مؤخرا بطل فيلمها الجديد «مش أنا» الفنان تامر حسني دون ذكر السبب.

وقالت حلا شيحة على صفحتها عن فيلم (مش أنا)، (مش أنا)، ونشرت صورة لها مع غطاء للرأس، وتركت الباب بعد زواجها من معز مسعود مفتوحا لكل الاحتمالات، هل هو فقط اعتراض على الفيلم أم على الفن، أم على احتلال بطل الفيلم تامر حسنى كل الأفيش، وكل الشاشة.

وكانت الفنانة حلا شيحة نشرت، الأسبوع الماضي، صور تجمعها بأطفالها وزوجها الداعية معز مسعود عبر «إنستجرام» قائلة :«بحمد ربنا اني اخيرا لقيت التوازن بين اني اكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة انه تم تصويره من اكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وانا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) واتمنى التوفيق لكل زملائي جمعة مباركة».

يذكر أن الفنانة هنا شيحة شقيقة الفنانة حلا شيحة، انسحبت، أول أمس، رافضة استكمال لقائها التلفزيوني عبر إحدى القنوات، وذلك على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، بعدما وجهت مُذيعة سؤالًا حول حقيقة اعتزال شقيقتها الفنانة حلا شيحة التمثيل بعد إشارتها إلى ارتدائها الحجاب.

ويعرض حاليا للفنانة حلا شيحة فيلم «مش أنا» والذي تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق .