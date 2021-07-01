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طرح المطرب محمود العسيلي، الخميس، فيديو كليب أغنيته الجديدة «على خدك» عبر موقع «يوتيوب». من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود عسيلي وتوزيع على فتح الله.

وتقول كلمات الاغنية: «حياتي لما غيبتي شوية عليا وبعدنا يومين ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفهاش وعلى خدك ادي بوسة على خدك وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك وكفاية اللي احنا ضيعناه وعلى خدك ادي بوسة على خدك يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك ده وجودك بالنسبة ليا حياة ليالي فيها عيشنا ومليون ذكرى ده ما بينا كتير يا روحي قولي سامحتي خلاص بلاش تفكير وخدي مني قلبي وعمري بحاله خدي عيني كمان حياتي ده أنا مقدرش أشوف القمر زعلان وعلى خدك ادي بوسة على خدك وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك وكفاية اللي احنا ضيعناه وعلى خدك ادي بوسة على خدك يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك ده وجودك بالنسبة ليا حياة».

كان المطرب محمود عسيلى طرح مؤخرا فيديو كليب بعنوان «بقت معايا»، كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أمير هداية، وإخراج إبراهيم حدرج، وحققت نجاحاً عبر موقع يوتيوب.