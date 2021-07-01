أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمود العسيلي يطرح أغنية «على خدك» عبر يوتيوب ()

Print
محمود العسيلي يطرح أغنية «على خدك» عبر يوتيوب (فيديو) محمود العسيلي يطرح أغنية «على خدك» عبر يوتيوب ()

لاقتراحات اماكن الخروج

طرح المطرب محمود العسيلي، الخميس، كليب أغنيته الجديدة «على خدك» عبر موقع «يوتيوب». من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود عسيلي وتوزيع على فتح الله.

وتقول كلمات الاغنية: «حياتي لما غيبتي شوية عليا وبعدنا يومين ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفهاش وعلى خدك ادي بوسة على خدك وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك وكفاية اللي احنا ضيعناه وعلى خدك ادي بوسة على خدك يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك ده وجودك بالنسبة ليا حياة ليالي فيها عيشنا ومليون ذكرى ده ما بينا كتير يا روحي قولي سامحتي خلاص بلاش تفكير وخدي مني قلبي وعمري بحاله خدي عيني كمان حياتي ده أنا مقدرش أشوف القمر زعلان وعلى خدك ادي بوسة على خدك وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك وكفاية اللي احنا ضيعناه وعلى خدك ادي بوسة على خدك يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك ده وجودك بالنسبة ليا حياة».

كان المطرب محمود عسيلى طرح مؤخرا فيديو كليب بعنوان «بقت معايا»، كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أمير هداية، وإخراج إبراهيم حدرج، وحققت نجاحاً عبر موقع يوتيوب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)