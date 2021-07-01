أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصطفى بكري يطالب بمحاسبة مروجي الشائعات بكل ردع ()

Print
مصطفى بكري يطالب بمحاسبة مروجي الشائعات بكل ردع (فيديو) مصطفى بكري يطالب بمحاسبة مروجي الشائعات بكل ردع ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الإعلامي مصطفى بكري، الأجهزة المعنية لمحاسبة كل من أطلق شائعات، مطالبًا بتطبيق القانون بشكل رادع وبكل حزم.

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، خلال حديثه في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية صدى البلد، الجهات المعنية بتحريك القضايا ضد كل من نشر هذه الشائعات.

وأوضح مصطفى بكري، أنه رأى العديد من الشخصيات التي تهان على مواقع التواصل الإجتماعي، دون مراعاة الضمير، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشائعات الكاذبة.

وأشار مصطفى بكري، أن هناك تزييف حقيقي لإرادة الشعب المصري وهناك قوة في الخفاء تريد أن تدمر .

وختم «بكري حديثه قائلًا:»القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة في الاتهامات الموجهة لأي شخص«.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر