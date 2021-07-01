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أشاد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، بالتونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك.

وكان الزمالك، أعلن تفعيل بناء شراء سيف الجزيري، من المقاولون العرب، مقابل 12 مليون جنيه.

وقال عصام مرعي، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» «الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز. :«سيف الجزيري، مهاجم مميز للغاية، وهو افضل مهاجم في مصر في الوقت الحالي بعد محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي».

وأضاف :«إدارة الزمالك، اتخذت القرار الصحيح بتفعيل بند شراء الجزيري، من نادي المقاولون العرب، فهو ظهر بمستوى مميز للغاية في المباريات الماضية، واستطاع بنسبة كبيرة في تعويض رحيل مصطفى محمد، الذي انتقل إلى جالاتا سراي التركي».