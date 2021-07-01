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عصام مرعي: سيف الجزيري أفضل مهاجم في بعد محمد شريف

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عصام مرعي: سيف الجزيري أفضل مهاجم في مصر بعد محمد شريف عصام مرعي: سيف الجزيري أفضل مهاجم في بعد محمد شريف

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أشاد عصام مرعي، نجم السابق، بالتونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك.

وكان الزمالك، أعلن تفعيل بناء شراء سيف الجزيري، من المقاولون العرب، مقابل 12 مليون جنيه.

وقال عصام مرعي، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» «الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز. :«سيف الجزيري، مهاجم مميز للغاية، وهو افضل مهاجم في في الوقت الحالي بعد محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي».

وأضاف :«إدارة الزمالك، اتخذت القرار الصحيح بتفعيل بند شراء الجزيري، من نادي المقاولون العرب، فهو ظهر بمستوى مميز للغاية في المباريات الماضية، واستطاع بنسبة كبيرة في تعويض رحيل مصطفى محمد، الذي انتقل إلى جالاتا سراي التركي».

المصرى اليوم

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