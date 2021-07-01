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الإمارات: منع سفر المواطنين إلى الدول التي تم إيقاف القدوم منها

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الإمارات: منع سفر المواطنين إلى الدول التي تم إيقاف القدوم منها الإمارات: منع سفر المواطنين إلى الدول التي تم إيقاف القدوم منها

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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن منع سفر المواطنين إلى الدول التي تم مسبقا الإعلان عن وقف القدوم منها.

وتشمل هذه الدول: الهند، وباكستان، وبنجلاديش، ونيبال، وسيريلانكا، وفيتنام، وناميبيا، وزامبيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وسيراليون، وليبيريا، وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

ويستثني القرار من ذلك البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في هذه الدول، وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.

ومع بدء موسم السفر وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ضرورة التزام مواطني الإمارات بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والخاصة بفيروس (كوفيد 19)، وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يتم السفر إليها.

وشددتا على ضرورة التزام مواطني دولة الإمارات بالعزل الصحي في حال إصابتهم بفيروس (كوفيد 19) خلال فترة سفرهم، والتقيد بكافة التعليمات والاشتراطات الخاصة بالدولة المتواجدين بها، وحسب البروتوكولات الصحية مع ضرورة التقيد بالإفصاح عند الإصابة وإبلاغ سفارة الدولة.

وسيسمح بعودة المواطنين المصابين إلى الدولة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة المتواجدين بها والجهات الصحية في الدولة وباتباع كافة الإرشادات والاشتراطات الصحية لنقله.

وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بالمواطنين كافة ضرورة التسجيل في «خدمة تواجدي» قبل سفرهم لضمان تقديم الدعم الكامل لهم خلال في فترة سفرهم.

المصرى اليوم

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