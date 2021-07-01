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    كيف تعاملت وزارة التضامن مع الأطفال والكبار بلا مأوي منذ 2014 ؟

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    كيف تعاملت وزارة التضامن مع الأطفال والكبار بلا مأوي منذ 2014 ؟     كيف تعاملت وزارة التضامن مع الأطفال والكبار بلا مأوي منذ 2014 ؟

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قالت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في ملف برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى جرى التعامل مع أكثر من 21,738 من الأطفال والكبار بلا مأوى في الشارع منهم 5,705 طفل بلا مأوى و8,688 كبار فى وضعية الشارع (بلا مأوى، متسول، مريض نفسى أو عقلى) و تم دمج 2938 طفل بلا مأوى و583 من الكبار بلا مأوى إما مع أسرهم أو في مؤسسات رعاية، كما تم التعامل مع 11,774 طفل عامل يقضي معظم وقته في الشارع.

و تقدم الوزارة خدمات متنوعة للأشخاص بلا مأوى تشمل خدمات صحية وتعليمية ووجبات وبطاطين ودعم نفسي واجتماعي من خلال 17 وحدة متنقلة و19 مؤسسة تم تطويرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وجاءت البيانات السابقة ضمن بيان للوزارة لها حول أهم الانجازات التي تحققت في الوزارة منذ 2014 وحتي الآن، احتفالاً بمرور 7 أعوام على 30 يونيو.

المصرى اليوم

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