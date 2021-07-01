أحدث ترددات جميع قنوات النايل سات الجديدة 2021

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يبحث الكثير من المواطنين على ترددات النايل سات 2021 الجديدة كاملة بأسماء القنوات بعد أن أعلنت العديد من القنوات عن تغيير الترددات الخاصة بها عبر القمر الصناعي «نايل سات«. وفى هذا التقرير يستعرض»المصرى اليوم«جدول الترددات الجديدة 2021.

نستعرض تررددات نايل سات الجديدة، والتي تمكنك من تنزيل واستقبال جميع قنوات النايل سات بتحديثات شهر بناير 2021، وذلك بعد أن قامت العديد من القنوات الفضائية بتحديث تردداتها.

ويبحث متابعي القنوات التي تقدم البرامج المتنوعة سواء الرياضية أو الإخبارية أو الاجتماعية أو الفنية، كما تقدم المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية الحديثة والقديمة، عن تحديثات الترددات الجديدة عن تحديثات إشارة الترددات الجديدة 2021، لقنوات نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة 2021

نشر حساب قناة أون تايم سبورت عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، التردد الجديد للقناة، والذى شهد محرك البحث جوجل بحث مكثف من قبل عشاق الكرة المستديرة ومحبى مشاهدة مباريات الدورى المصرى الممتاز، حيث تستعد القناة لنقل مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم الخميس 1 يوليو 2021 بالتردد الجديد.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

دعت قنوات أون تايم سبورت مشاهديها تنزيل التردد الجديد، الذي أوضحته على شاشة كافة القنوات مع شرح كيفية تنزيل التردد الجديد على الريسيفر عن طريق اتباع خطوات بسيطة.

طريقة استقطاب تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

1- اختر خيارات أو Options.

2- قم باختيار تثبيت أو Installation.

3- اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

4- الآن اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

5- قم بكتابة التردد الجديد 11861

6- اضغط بحث ثم بعد تنزيل القناة اضغط تثبيت ok

7- انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.

تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات

القمر الصناعى: نايل سات

تردد القناة: 11861

معامل الاستقطاب: رأسى

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جدول الترددات الجديدة لقنوات نايل سات 2021

التردد الاستقطاب القنوات 10777 أفقى cairo cinema القاهرة سنيما-cairo drama- ال بي سي -Feed HD-TunisiaNat2 10853 أفقى ON Drama أون دراما -ON E- أون تايم سبورتس ON TIMe Sports 11276 أفقى أو إس إن – سكاي نيوز عربي -sky new-osn 11296 أفقى الرسالة-روتانا-ر وتانا سينما مصر- روتانا سينما السعودية-روتانا كلاسيك- روتانا كليب-روتانا دراما-روتانا خليجية 11430 عمودى الغد-الغد HD- القاهرة والناس-الندي- أزهري- صدي البلد دراما- TEN-فلسطين لايف 11449 أفقى DMC دي إم سي -DMC Drama دي ام سي دراما- قناة نادي الزمالك 11488 أفقى الحياة الآن -النهار دراما- النهار ون- الثانية -CBC-سي بي سي CBC Drama- CBC Sofra-Koky kids -أوسكار 11823 عمودى الحدث اليوم- مايسترو- mbc مصر- المحور- صدي البلد 11938 عمودى أبوظبي- AD Kids- B4U Aflam- mbc 2- mbc bollywood- ZEE Aflam -ZEE Alwan

تردد قناة نادى الأهلى المصرى الجديدة على النايل سات 2021

تردد: 12341- أفقى

تردد قناة بانوراما دراما وبانوراما دريم الجديدة على نايل سات 2021

تردد: 12341- أفقى

تردد مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الجديدة 2021

تردد: 12476- عمودى