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قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها بمناسبة ثورة 30 يونيو ومدي الإنجازات التي تمت في وزارة التضامن، أنها تولي اهتمام كبير لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأسر البديلة الكافلة ورعاية كبار السن ففي ملف دعم الأيتام، إذ يتم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 447،8 يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,341 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي بمبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهريًا وتحمل تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

وفي ملف الأسر البديلة الكافلة، بلغ إجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة 11،633 أسرة كافلة لــ 11,825 طفل وطفلة داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى عدد 123 طفل داخل عدد 122 أسرة خارج جمهورية مصر العربية، بلغ نسبة الأطفال تحت سن 18 سنة بنسبة 85% من المكفولين والشباب فوق 18 سنة نسبة 15% من الإجمالي العام.

كما تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيرًا على الأسر الكافلة تخص المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية وإضافة لقب عائلة الأسر الكافلة للأطفال المكفولين لديها، وإتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونيًا على الموقع الرسمى للوزارة مما أدى إلى زيادة طلبات الأسر الكافلة بنسبة 17 % وجاري التحقق من ملاءمة تلك الأسر لرعاية وحماية البنات والأبناء.