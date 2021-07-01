طقس الجمعة نار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس و موعد انكسار الموجة الحارة

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حالة الطقس والارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة العالية التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي.. قالت عنها هيئة الأرصاد بأنها سوف تستمر حتى يوم الجمعة 9 يوليو المقبل، وأن درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع تستمر في الارتفاع في جميع المحافظات.

وكشفت الأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس بأن ذروة الموجة الحارة تصل إلى أعلي مستوياتها اليوم الخميس وغدًا الجمعة ويوم السبت 3 يوليو لتصل إلي 43 درجة في القاهرة والجيزة و47 درجة في محافظات جنوب الصعيد، موضحة أن ذروة الموجة الحارة والطقس السيء في أيام الخميس والجمعة والسبت

وأرجعت الأرصاد الجوية سوء حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة إلى التحام منخفض السودان مع منخفض الهند الموسمي بقيم ضغطية منخفضة، ويرافقه احترار في طبقات الجو العليا مما أدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة وتدهور حالة الطقس خلال الفترة الحالية.

القاهرة: العظمى 42 والصغرى 24 درجة:

الإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 21 درجة:

مطروح: العظمى 32 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 43 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 43 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 45 والصغرى 28 درجة.

القاهرة: العظمى 40 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 44 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

القاهرة: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة

مطروح: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 41 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.

القاهرة: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 40 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 40 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.

القاهرة: العظمى 39 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 41 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.

القاهرة: العظمى 39 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 43 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 43 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 45 والصغرى 28 درجة

تناشد هيئة الأرصاد الجوية المواطنين لمواجهة سوء حالة الطقس والارتفاع في درجات الحرارة بعدم التعرض للأشعة الشمس قدر الإمكان مع الإكثار من تناول المشروبات الباردة طوال اليوم وارتداء الملابس القطنية فقط خلال تلك الفترة.