أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طقس الجمعة نار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس و موعد انكسار الموجة الحارة

Print
طقس الجمعة نار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس و موعد انكسار الموجة الحارة طقس الجمعة نار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس و موعد انكسار الموجة الحارة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة الطقس والارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة العالية التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي.. قالت عنها هيئة الأرصاد بأنها سوف تستمر حتى يوم الجمعة 9 يوليو المقبل، وأن درجات الحرارة في لمدة أسبوع تستمر في الارتفاع في جميع المحافظات.

وكشفت الأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس بأن ذروة الموجة الحارة تصل إلى أعلي مستوياتها اليوم الخميس وغدًا الجمعة ويوم السبت 3 يوليو لتصل إلي 43 درجة في القاهرة والجيزة و47 درجة في محافظات جنوب الصعيد، موضحة أن ذروة الموجة الحارة والطقس السيء في أيام الخميس والجمعة والسبت

وأرجعت الأرصاد الجوية سوء حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة إلى التحام منخفض السودان مع منخفض الهند الموسمي بقيم ضغطية منخفضة، ويرافقه احترار في طبقات الجو العليا مما أدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة وتدهور حالة الطقس خلال الفترة الحالية.

القاهرة: العظمى 42 والصغرى 24 درجة:

الإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 21 درجة:

مطروح: العظمى 32 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 43 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 43 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 45 والصغرى 28 درجة.

القاهرة: العظمى 40 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 44 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

القاهرة: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة

مطروح: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 41 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.

القاهرة: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 40 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 40 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.

القاهرة: العظمى 39 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 41 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.

القاهرة: العظمى 39 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 43 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 43 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 45 والصغرى 28 درجة

تناشد هيئة الأرصاد الجوية المواطنين لمواجهة سوء حالة الطقس والارتفاع في درجات الحرارة بعدم التعرض للأشعة الشمس قدر الإمكان مع الإكثار من تناول المشروبات الباردة طوال اليوم وارتداء الملابس القطنية فقط خلال تلك الفترة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021