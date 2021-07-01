محمد ثروت يحيي ذكرى ميلاد العندليب ورحيل الموجي في الأوبرا

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ضمن خطة الاحتفاء باعلام الموسيقى والغناء تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو يحيى الموجى بمناسبة ذكرى ميلاد العندليب عبدالحليم حافظ ورحيل الموسيقار محمد الموجى يحييه النجم محمد ثروت ومطربا الاوبرا احمد عفت ومحمد متولى وذلك في الثامنة مساء السبت 3 يوليو على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج باقة مختارة من الاعمال التي تعاون خلالها العملاقان الراحلان منها ليه تشغل بالك، حبك نار كلمات، كامل الأوصاف، جبار اسبقني يا قلبي، يا قلبي خبي، لايق عليك الخال، أحضان الحبايب، قارئة الفنجان، مغرور، رسالة من تحت الماء وحبيبها .

المعروف ان عبدالحليم حافظ احد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبدالحليم على شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية في 21 يونيو عام 1929، يعد معجزة غنائية وعقلية فنية متفردة كما يعد الممثل لمبادئ ثورة 1952 ويتجلى ذلك في أغانيه الوطنية حتى قيل أن أغاني عبدالحليم حافظ هي ثورة 23 يوليو في صورة أغاني، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943وتخرج فيه عام 1949، رشح للسفر في بعثة حكومية إلى الخارج لكنه ألغى سفره وعمل 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق واخيراً بالقاهرة، ثم قدم استقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آله الأوبوا، اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبدالوهاب وسمح له باستخدام اسمه الاول «حافظ» بدلا من شبانة، قدم اولى اغانيه ( صافيني مرة ) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة «لقاء» كلمات صلاح عبدالصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحًا ساحقًا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين منهم محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، توفى عبدالحليم حافظ بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية في مصر والوطن العربى .

اما الموسيقار محمد الموجى يعد أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي بعد ثورة يوليو 1952 ولد في 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على دبلوم الزراعة عام 1944 وعمل في عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء، ثم اتجه إلى التلحين. وكانت أول أغنياته «صافيني مرة»، التي غناها عبدالحليم حافظ، كما قدم الحانه لعمالقة الطرب العربى منهم ام كلثوم، نجاة، وردة الجزائرية، صباح، فايزة احمد وطلال مداح، رحل الموجى عن عالمنا في 1 يوليو 1995 تاركاً تراثاً فنياً قيماً من الألحان العربية الأصيلة والمجددة.