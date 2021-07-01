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استقبال تاريخي وبكاء .. جماهير ويمبلدون يصفقون لمكتشفة لقاح أسترازينكا ()

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استقبال تاريخي وبكاء .. جماهير ويمبلدون يصفقون لمكتشفة لقاح أسترازينكا (فيديو) استقبال تاريخي وبكاء .. جماهير ويمبلدون يصفقون لمكتشفة لقاح أسترازينكا ()

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شهدت بطولة ويمبلدون الدولية للتنس حدثاً تاريخياً بعد ظهور «سارة جيلبرت» صاحبة اكتشاف لقاح أوكسفورد أسترازينكا وذلك بعد عامين من توقف المسابقة بسبب .

واستقبلت الجماهير والحضور المتواجد في المدرجات «سارة جيلبرت» بتصفيق حار وحفاوة كبيرة وهو ما تسبب في بكائها حيث لم تتمالك دموعها من الاستقبال التاريخي التي حظيت به.

وجلست جيلبرت في المقعد المخصص لملكة بريطانيا إليزابيت الثانية في لافتة رائعة من منظمي الحدث الرياضي الكبير.

وأشاد بوريس جونسون رئيس الإنجليزية بما شاهده ملعب ويمبلدون معبراً عن فخره بما قدمته السيدة سارة جلبرت للإنسانية من مواجهة كورونا والمساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها.

المصرى اليوم

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