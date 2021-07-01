أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تشاووش أوغلو يدعو لـ«تقاسم عادل» لثروات قبرص ويحذر من تبعات عدم القيام بذلك

Print
تشاووش أوغلو يدعو لـ«تقاسم عادل» لثروات قبرص ويحذر من تبعات عدم القيام بذلك تشاووش أوغلو يدعو لـ«تقاسم عادل» لثروات قبرص ويحذر من تبعات عدم القيام بذلك

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للقيام بما يلزم لتحقيق تقاسم عادل للثروات بقبرص، مضيفا أنه بخلاف ذلك «فإننا سنقدم على فعل ما يحقق ذلك».

تصريحات تشاووش أوغلو جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد أرسين تتار، حيث وصل الوزير التركي مساء الأربعاء في زيارة عمل.

وأكد تشاووش أوغلو أن مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد مؤتمر اقليمي بشأن موارد شرق المتوسط لا زال مطروحا على الطاولة.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن أنقرة «باتت تتجاهل العقلية التي تعتبر القبارصة الأتراك أقلية في الجزيرة».

وردا على اقترح أطلقه الأسبوع الماضي في جنيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين ممثل أممي خاص لملف الجزيرة، قال تشاووش أوغلو إن بلاده لا تؤيد هذه فكرة حاليا، «لأنه لا يوجد شيء يقوم به في الوقت الراهن»، ولا بد أولا من «رؤية أن هناك أرضية مشتركة وأنه تم اتخاذ قرار لبدء مفاوضات جديدة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض