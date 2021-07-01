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صربيا تتراجع عن نقل سفارة بلادها إلى القدس بسبب خطوة إسرائيلية

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صربيا تتراجع عن نقل سفارة بلادها إلى القدس بسبب خطوة إسرائيلية صربيا تتراجع عن نقل سفارة بلادها إلى القدس بسبب خطوة إسرائيلية

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انتهت المهلة التي حددتها اتفاقية واشنطن مع صربيا لنقل سفارة صربيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، اليوم الخميس، حيث أعرب الرئيس الصربي عن عدم يقينه بشأن هذا الالتزام.

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، في رده على بعض الأسئلة التي وجهت إليه من قبل وسائل الإعلام، إن صربيا فقط هي التي تقرر متى وما إذا كانت ستنقل سفارتها إلى القدس بما يتماشى مع القانون الدولي ومصالحها الوطنية.

وتابع الرئيس الصربي: «إسرائيل اعترفت بكوسوفو، ونحن نتحدث مع الأمريكيين والاتحاد الأوروبي، وسوف نتخذ قرارات في المستقبل بهذا الشأن، مع احترام الصداقة مع إسرائيل، ولكن أيضا نحن نحترم أنفسنا»، بحسب الخبر المنشور في موقع «balkaninsight».

المصرى اليوم

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